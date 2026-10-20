سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك بعد تجاوز الـ 54 جنيهًا.. مفاجأة في بداية التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند نفس مستويات ختام أمس، والتي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى 54 جنيهًا وتجاوزها في بعض البنوك، ومع بدء تعاملات اليوم في البنوك ووسط هدوء تام في حركة البيع والشراء، سجلت أسعار العملة الأمريكية المستويات التالية:

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية إلى مستوى الـ 54 جنيهًا، حيث سجل 53.92 جنيه للشراء و54.02 جنيه للبيع.

كما تجاوز البنك المركزي المصري حاجز الـ 54 جنيهًا بتمكينه سعر الشراء عند 53.88 جنيه والبيع عند 54.02 جنيه.

وفي بنك قناة السويس، بنك البركة، QNB الأهلي، البنك العقاري المصري العربي، البنك التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، وصل سعر الدولار للبيع إلى 54.00 جنيه، مقابل 53.90 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الكويت الوطني NBK، المصرف العربي الدولي، والبنك المصري الخليجي نحو 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فقد بلغ السعر 53.86 جنيه للشراء و53.96 جنيه للبيع،

وفي بنك HSBC سجل 53.731 جنيه للشراء و53.834 جنيه للبيع،

بينما جاء أدنى سعر في بنك التعمير والإسكان عند 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.