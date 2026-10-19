بعد ارتفاع الدولار.. إليك أفضل 3 شهادات ادخار والعائد بالعملة الأجنبية

شهد سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة في مصر ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تجاوز اليوم في ختام التعاملات مستوى الـ 54 جنيهًا، وهذا الصعود القوي دفع العديد من المواطنين والمستثمرين للبحث عن أفضل الطرق للاستثمار وحماية أموالهم، وذلك عبر شراء شهادات الادخار بالدولار التي توفر عائدًا آمنًا ومجزيًا بالعملة الصعبة.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل أفضل ثلاث شهادات ادخار دولارية متاحة حاليًا في البنوك المصرية:

أولاً: البنك الأهلي المصري: الشهادة الذهبية الجديدة

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي واليورو، بحد أدنى للشراء يبلغ 500 دولار أو يورو ومضاعفاته.

وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

عائد 4.75% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 3 سنوات.

عائد 4.85% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 5 سنوات.

عائد 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

عائد 0.75% على شهادة اليورو لمدة 3 سنوات يصرف ربع سنوي.

وتعد من أبرز الشهادات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع بالدولار الأمريكي.

ثانياً: بنك مصر: شهادة الثبات بالدولار واليورو

يقدم بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

وتتميز الشهادة بـ:

مدة 3 سنوات أو 5 سنوات.

حد أدنى للشراء 100 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاته.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفق اختيار العميل.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر للشهادة الثلاثية و12 شهرًا للشهادة الخماسية.

وتصل العوائد على شهادات الدولار إلى:

4.75% لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.

4.77% مع صرف ربع سنوي.

4.80% مع صرف نصف سنوي.

4.85% مع صرف سنوي.

4.85% لمدة 5 سنوات مع صرف شهري.

4.87% مع صرف ربع سنوي.

4.90% مع صرف نصف سنوي.

4.95% مع صرف سنوي.

ثالثاً: بنك القاهرة: شهادة البريمو بالدولار الأمريكي

يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو بالدولار الأمريكي بعائد ثابت ومرونة في اختيار دورية صرف العائد.

وتتضمن الشهادة:

مدة 3 سنوات.

حد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاته.

عائد 3.50% مع صرف شهري.

عائد 3.55% مع صرف ربع سنوي.

عائد 3.60% مع صرف نصف سنوي.

عائد 3.65% مع صرف سنوي.

كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.