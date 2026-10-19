إلى أين وصلت أسعار العملات اليوم؟.. الدولار يتخطى 54 جنيها واليورو يقترب من 61 في البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين حركة صعود وارتفاع ملموسة في أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مستويات تخطت حاجز الـ 54 جنيهاً في عدد من البنوك، في حين واصل سعر اليورو ارتفاعه ليقترب من الـ 61 جنيهاً، ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تزامناً مع ارتفاع الدولار عالمياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجلت تداولات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم مستويات مرتفعة، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

أعلى سعر للشراء سجل 53.920 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.

أعلى سعر للبيع سجل 54.020 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري.

فيما جاء أقل سعر للشراء 53.670 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وأقل سعر للبيع سجل 53.770 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

بينما يصل متوسط سعر الشراء للدولار في البنوك حول 53.88 إلى 53.90 جنيه، بينما يدور متوسط سعر البيع حول 53.98 إلى 54.00 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الدولار في البنوك الرئيسية جاءت كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.880 جنيه للشراء و 54.020 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.890 جنيه للشراء و 53.990 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.890 جنيه للشراء و 53.990 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

وتأثر اليورو أيضاً بموجة الارتفاعات ليتجاوز حاجز الـ 60 جنيهاً ويقترب بثبات من مستوى 61 جنيهاً في البيع،

وجاء أعلى سعر للشراء اليوم 60.468 جنيه في بنك HSBC.

فيما وصل أعلى سعر للبيع 60.686 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.

بينما وصل أقل سعر للشراء لليورو اليوم إلى 59.980 جنيه في المصرف المتحد.

وأقل سعر للبيع سجل 60.405 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

بينما سجل متوسط سعر الشراء لليورو في غالبية البنوك نحو 60.27 إلى 60.28 جنيه، بينما سجل متوسط البيع نحو 60.65 إلى 60.66 جنيه.

وبالنسبة لأسعار اليورو في البنوك الرئيسية جاءت كالتالي:

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 60.448 جنيه للشراء و 60.616 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 60.271 جنيه للشراء و 60.652 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 60.271 جنيه للشراء و 60.652 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار باقي العملات الأجنبية في التحديثات اليومية على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني سجل 71.7168 جنيه للشراء و 72.0119 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي سجل 38.0902 جنيه للشراء و 38.3397 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري سجل 65.2896 جنيه للشراء و 65.5696 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني سجل 34.0494 جنيه للشراء و 34.2337 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي سجل 37.4859 جنيه للشراء و 37.7390 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدانمركي تحويل سجل 8.0650 جنيه للشراء و 8.1145 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي تحويل سجل 5.7011 جنيه للشراء و 5.7439 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية تحويل سجل 5.4131 جنيه للشراء و 5.4559 جنيه للبيع.