الأخضر وصل 54 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

يتزايد البحث يومياً عن سعر الدولار اليوم في البنوك ، حيث ارتفع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وحالياً بدأ يقترب من الوصول لسعر 54 جنيهاً في عدة بنوك،، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الدولار في البنوك الآن للبيع والشراء وأعلى سعر دولار وأقل سعر للدولار.

جاءت هذه الزيادة قبل نحو ساعة من ختام التعاملات المصرفية، وسط تفاوت أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك الحكومية والخاصة، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة في عدد من المصارف.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.



وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر الدولار 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، بينما سجل السعر لدى البنك المركزي المصري 53.46 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر لبيع الدولار 54 جنيها في بنك كريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي، فيما جاء بنك إتش إس بي سي في المرتبة التالية بسعر 53.98 جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي عند 53.96 جنيه.



كما سجل أقل سعر لبيع الدولار 53.60 جنيه في بنك أبوظبي التجاري، يليه بنك التعمير والإسكان عند 53.77 جنيه، ثم البنك المصري الخليجي بسعر 53.84 جنيه.



أعلى وأقل سعر لشراء الدولار اليوم



على مستوى أسعار الشراء، سجل الدولار أعلى مستوى عند 53.90 جنيه في كل من بنك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ 53.88 جنيه في بنك إتش إس بي سي، و53.86 جنيه في بنك فيصل الإسلامي.



في المقابل، سجل أقل سعر للشراء 53.50 جنيه في بنك أبوظبي التجاري، يليه بنك التعمير والإسكان عند 53.67 جنيه، ثم البنك المصري الخليجي بسعر 53.74 جنيه.



