سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مستويات متفاوتة أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث بلغ أعلى سعر لشراء الدولار 53.49 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 53.59 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقًا لآخر البيانات المتاحة.

ويحظى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري باهتمام المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثير تحركات العملة الأمريكية على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وحركة الأسواق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع، ليأتي في مقدمة البنوك المدرجة من حيث سعر شراء العملة الأمريكية.

وبلغ سعر الدولار في QNB الأهلي نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، كما سجل السعر نفسه في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، وهو المستوى المسجل أيضًا في بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK والمصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية.

وفي بنك HSBC، سجل الدولار 53.469 جنيه للشراء و53.571 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 53.468 جنيه للشراء و53.608 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع، فيما بلغ في كريدي أجريكول 53.44 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، ليكون الأقل بين البنوك الواردة في البيانات المتاحة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك مصر.

ويعني سعر الشراء السعر الذي يدفعه البنك للعميل مقابل شراء الدولار منه، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على الدولار من البنك.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي البنوك المدرجة من حيث سعر شراء الدولار، مسجلًا 53.49 جنيه، وسعر بيع بلغ 53.59 جنيه.

في المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للدولار عند 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المتاحة.

وتختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وظروف السوق، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك قبل إجراء عمليات شراء أو بيع العملة.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار؟

تؤثر تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تكلفة استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، كما تمثل أحد العوامل التي تتابعها الشركات والمستثمرون عند تقدير تكاليف التشغيل والتجارة.

وقد تنعكس تغيرات سعر الصرف على أسعار بعض المنتجات المحلية، بحسب طبيعة السلعة وتكاليف الاستيراد وعوامل العرض والطلب.

وتستمر متابعة سعر الدولار اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، مع ضرورة التمييز بين اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر وبين ارتفاع الدولار أو انخفاضه مقارنة باليوم السابق.