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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الان

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارًا مع أول تداولات له اليوم الإثنين 19-10-2026 على مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

تفاصيل الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتاً من دون تغيير على مستوى الـ36 بنكًا حكوميًا وحاصًا وفروعها على مستوى الجمهورية.

تحركات الدولار

قبل انتهاء التعاملات المسائية أمس الأحد، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 6 قروش بمختلف البنوك.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 53.47 جنيها.

 سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر أقل دولار

وبلغ أقل سعر دولار 54.05 جنيها للشراء و 54.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.45 جنيها للشراء و 53.55 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي، HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 53.48 جنيها للشراء و 53.58 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، سايب".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 53.7 جنيها للشراء و 53.8 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع في بنك نكست و التعمير والاسكان.

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