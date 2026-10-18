طلع 6 قروش.. سعر الدولار في البنوك الآن

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

الدولار في مصر

وصعد سعر الدولار مقدار 6 قروش مقارنة بما كان عليه بنهاية الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 53.47 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع.

سعر أقل دولار

وبلغ أقل سعر دولار 54.05 جنيها للشراء و 54.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.45 جنيها للشراء و 53.55 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي، HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 53.48 جنيها للشراء و 53.58 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، سايب".

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 53.7 جنيها للشراء و 53.8 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع في بنك نكست و التعمير والاسكان.