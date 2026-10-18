تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

سجل سعر أعلي دولار في مصر استقراراً مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18-10-2026 بالتزامن مع بدء العمل في البنوك .

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وصل آخر تحديث لأكبر سعر دولار بنحو 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا مع أول يوم عمل في البنوك قبل ساعات من استئناف العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين انتهت امس السبت، بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتًأ من دون تغيير منذ آخر عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيها للشراء و 53.53 جنيها للبيع

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار 52.58 جنيها للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

بلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.42 جنيها للشراء و53.52 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استراتيجية لإدارة الدين الخارجي

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل رصيد الديون الخارجية طويلة الأجل نحو 129.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 800 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن رصيد الديون قصيرة الأجل بلغ نحو 34.4 مليار دولار وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية.

وأضاف البنك المركزي أن المؤسسات الدولية والسندات والصكوك المصدرة بالخارج تستحوذ على النصيب الأكبر من هيكل الدين الخارجي طويل الأجل، في ظل تباين أرصدة المديونيات بين التراجع والاستقرار والارتفاع خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.

43.2 مليار دولار مديونية المؤسسات الدولية

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2025، لتسجل نحو 43.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام نفسه.

كما انخفضت تسهيلات المشترين والموردين طويلة الأجل بنحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 18.9 مليار دولار، فيما تراجعت عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (Repo) بنحو 187.4 مليون دولار، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار.

وسجلت مديونية القطاع الخاص غير المضمونة تراجعًا بنحو 184.6 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وتتضمن سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار وسندات استدامة بنحو 499 مليون دولار.

كذلك انخفض رصيد القروض الثنائية المعاد جدولتها بنحو 158.9 مليون دولار، ليصل إلى نحو 297.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025.