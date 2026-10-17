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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. تفاصيل الشراء والبيع

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مع توقف التداولات المصرفية خلال الإجازة الأسبوعية، واستمرار الأسعار عند مستويات آخر يوم عمل بالبنوك.

الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.41 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى، منها المصرف المتحد وقناة السويس وسايب والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي الدولي والكويت الوطني والتنمية الصناعية والإسكندرية ونكست والتجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي.

وسجل الدولار 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع في بنوك أبو ظبي الأول والبركة وأبو ظبي التجاري.

كما بلغ متوسط السعر 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان وHSBC وبيت التمويل الكويتي وفيصل الإسلامي.

كريدي أجريكول الأقل ومصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى

سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للدولار عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قطر الوطني QNB نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، عند 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

إجازة القطاع المصرفي

يأتي استقرار أسعار الدولار بالتزامن مع تعطيل العمل بالبنوك المصرية من مساء الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بمناسبة بدء مواعيد العمل في الجهاز المصرفي.

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