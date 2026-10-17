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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث .. سعر الذهب اليوم السبت 17-10-2026

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات له اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب ثباتا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وزاد سعر الذهب على أساس أسبوعي بمقدار 110 جنيها في المتوسط لكنه فقد 5 جنيهات من قيمته بختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولار للشراء و 6162 دولار للبيع.

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