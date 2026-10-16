تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

شهد سعر الذهب في السعودية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوي محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.
سعر الذهب في السعودية
أظهرت تعاملات الذهب في المملكة العربية السعودية دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .
آخر تحديث لسعر جرام الذهب
وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 563 ريال سعودي.
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505.5 ريال سعودي للشراء و 500.5 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 463.25 ريال سعودي للشراء و 458.75 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 21
سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا 442.15 ريال سعودي للشراء و 438 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 379 ريال سعودي للشراء و 375.25 ريال سعودي للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 3539 ريال سعودي للشراء و 3503 ريال سعودي.
سعر التولة من عيار 24
وصل سعر التولة من عيار 24 نحو 5896 ريال سعودي للشراء و 5837 ريال سعودي.
سعر التولة من عيار 22
وسجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5405 ريال سعودي للشراء و 5351 ريال سعودي للبيع.
سعر أونصة الذهب
وصل سعر أونصة الذهب 15.73 ألف ريال سعودي للشراء و 15.566 ألف ريال سعودي للبيع.
سعر أونصة الذهب بالدولار
وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4192 دولار .