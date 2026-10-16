تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

شهد سعر الذهب في السعودية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوي محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية

أظهرت تعاملات الذهب في المملكة العربية السعودية دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 563 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505.5 ريال سعودي للشراء و 500.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 463.25 ريال سعودي للشراء و 458.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا 442.15 ريال سعودي للشراء و 438 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 379 ريال سعودي للشراء و 375.25 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3539 ريال سعودي للشراء و 3503 ريال سعودي.

سعر التولة من عيار 24

وصل سعر التولة من عيار 24 نحو 5896 ريال سعودي للشراء و 5837 ريال سعودي.

سعر التولة من عيار 22

وسجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5405 ريال سعودي للشراء و 5351 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 15.73 ألف ريال سعودي للشراء و 15.566 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4192 دولار .