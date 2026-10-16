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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في السعودية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوي محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية

أظهرت تعاملات الذهب في المملكة العربية السعودية دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 563 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505.5 ريال سعودي للشراء و 500.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 463.25 ريال سعودي للشراء و 458.75 ريال سعودي للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا 442.15 ريال سعودي للشراء و 438 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 379 ريال سعودي للشراء و 375.25 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3539 ريال سعودي للشراء و 3503 ريال سعودي.

سعر الذهب

سعر التولة من عيار 24

وصل سعر التولة من عيار 24 نحو 5896 ريال سعودي للشراء و 5837 ريال سعودي.

سعر التولة من عيار 22

وسجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5405 ريال سعودي للشراء و 5351 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 15.73 ألف ريال سعودي للشراء و 15.566 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4192 دولار .

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار السعودية سعر الذهب في الصاغة الآن سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

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