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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس.. الجرام يسجل 7015 جنيهًا للبيع

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ليسجل نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استقرار أسعار باقي الأعيرة الذهبية في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار المعلنة خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

سجل سعر الجنيه الذهب، بوزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 4081.63 دولارًا، بينما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، ويؤثر سعر الدولار في تكلفة تسعير الذهب محليًا، بالتوازي مع التغيرات في الأسعار العالمية وحركة العرض والطلب.

ولا تشمل الأسعار المعلنة المصنعية والدمغة والضرائب، التي تختلف بحسب نوع المشغولات الذهبية والمحل التجاري.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب

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