تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

استقرت أسعار الدولار في مصر، على ارتفاعات سعر إغلاق أمس الأربعاء، ليتداول عند 53 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ووفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر

أسعار الدولار مصر اليوم مستهل تعاملات الخميس 15-10-2026

واستقر سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)،البنك الأهلي الكويتي وقناة السويس عند 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه

وتداول سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وتداول في بنوك مصر، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، التجاري الدولي (CIB)، العربي الأفريقي الدولي، قطر الوطني (QNB)، الكويت الوطني (NBK)، HSBC وبيت التمويل الكويتي (KFH)، المصرف العربي الدولي، والبركة عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو 53.03 للشراء و53.13 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي نحو 53.02 للشراء و53.12 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.00 للشراء و53.10 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.80 للشراء و52.90 للبيع دون تغيير.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 52.79 للشراء و52.89 للبيع

سجل الدولار أدنى مستوياته في بنك كريدي أجريكول عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع دون تغيير.

سعر الدولار رسميا اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

53.08 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

52.68 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

53.07 جنيه.