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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري لنحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع بالتزامن مع صعود العملة الخضراء في أغلب البنوك العاملة في مصر.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي .

 أسعار الدولار مصر اليوم الأربعاء 

صعد سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)،البنك الأهلي الكويتي وقناة السويس لنحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه

وتساوي سعر  الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وتداول في بنوك مصر، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، التجاري الدولي (CIB)، العربي الأفريقي الدولي،  قطر الوطني (QNB)، الكويت الوطني (NBK)، HSBC وبيت التمويل الكويتي (KFH)، المصرف العربي الدولي، والبركة ليبلغ نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع. 

وزاد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو 53.03 للشراء و53.13 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي نحو 53.02 للشراء و53.12 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو 53.00 للشراء و53.10 للبيع.

 واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.80 للشراء و52.90 للبيع دون تغيير.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 52.79 للشراء و52.89 للبيع 

 سجل الدولار أدنى مستوياته في بنك كريدي أجريكول عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع دون تغيير. 

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

53.08 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

52.68 جنيه.

 متوسط سعر الدولار في مصر

 53.07 جنيه.

سعر الدولار رسميا سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري

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