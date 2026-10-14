الدولار يعوض خسائر الذهب عالميًا.. عيار 21 يستقر عند 6180 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، رغم تراجع الأونصة العالمية بنحو 22.38 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، في تحرك عكس تأثير انخفاض المعدن النفيس عالميًا وأبقى الأسعار المحلية عند مستوياتها السابقة.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6180 جنيهًا، دون تغيير عن مستواه المسجل الثلاثاء 13 أكتوبر، وفق البيانات الواردة من منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7063 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5306 جنيهات، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 49440 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة العالمية نحو 4138.98 دولارًا.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأونصة من 4161.36 دولارًا إلى 4138.98 دولارًا، بانخفاض قدره 22.38 دولارًا، بما يعادل نحو 0.54%.

في المقابل، ارتفع سعر الدولار من 52.84 جنيهًا إلى 53.15 جنيهًا، بزيادة تقارب 0.59%، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع الذهب عالميًا، ليظل السعر المحلي لعيار 21 مستقرًا عند 6180 جنيهًا.

إمبابي: ارتفاع الدولار يعوض تراجع الأونصة العالمية

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استقرار الذهب عيار 21 عند 6180 جنيهًا، رغم تراجع الأونصة العالمية، يعكس تأثير سعر صرف الدولار في تحديد الأسعار المحلية، مؤكدًا أهمية قراءة تحركات الذهب في ضوء العلاقة بين السعر العالمي وسعر الصرف، بدلًا من الاعتماد على أحدهما منفردًا.

وأوضح أن انخفاض الأونصة المقومة بالدولار لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار الذهب بالجنيه المصري، إذ يمكن لارتفاع الدولار أمام الجنيه أن يعوض جانبًا كبيرًا من أثر الانخفاض العالمي، وهو ما حدث خلال تعاملات اليوم.

وأضاف أن التقييم الدقيق لحركة السوق يتطلب متابعة الأونصة وسعر الصرف والأسعار المحلية في توقيتات متزامنة، مع مراعاة العوامل المؤثرة في التسعير المحلي، مشيرًا إلى أن وتيرة تحديث الأسعار لا تكفي وحدها للحكم على حجم الطلب أو السيولة في السوق.

الحسابات تكشف استقرار القيمة النظرية لجرام الذهب

توضح الحسابات الاسترشادية أن تراجع الأونصة العالمية وارتفاع الدولار أمام الجنيه أديا إلى تغير محدود للغاية في القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21.

فباستخدام سعر أونصة يبلغ 4161.36 دولارًا وسعر صرف عند 52.84 جنيهًا، بلغت القيمة النظرية للجرام نحو 6185.81 جنيهًا في 13 أكتوبر. وفي المقابل، وصلت إلى نحو 6188.64 جنيهًا في 14 أكتوبر، عند احتساب الأونصة بسعر 4138.98 دولارًا والدولار عند 53.15 جنيهًا.

وبذلك ارتفعت القيمة النظرية بنحو 2.83 جنيه، بما يعادل قرابة 0.05%، وهو تغير محدود يتسق مع استقرار السعر المحلي المعلن عند 6180 جنيهًا.

وتظل هذه الحسابات استرشادية، إذ تعتمد على تطابق توقيتات رصد الأسعار، ولا تشمل المصنعية والضرائب أو أي علاوات أو خصومات محلية، كما لا تكفي بمفردها لتحديد اتجاه العرض والطلب أو حجم التداول الفعلي.

التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة

تترقب الأسواق العالمية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، لما تحمله من مؤشرات قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة ومسار الدولار وعوائد سندات الخزانة، ومن ثم حركة الذهب.

وتشير التوقعات الاقتصادية الواردة في التقرير إلى ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، وهو ما قد يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وابتعاد التضخم عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ولا تقتصر متابعة الأسواق على التضخم العام، إذ يحظى التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بأهمية في تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وفي حال جاءت البيانات أعلى من التوقعات، فقد يتعرض الذهب لضغوط إضافية إذا عززت احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة ودعمت الدولار والعوائد. أما إذا جاءت أقل من المتوقع، فقد يستفيد المعدن النفيس من تراجع توقعات التشديد النقدي وانخفاض العوائد، وفقًا لرد فعل الأسواق.

تراجع محدود في عوائد السندات الأمريكية

تحركت عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض بصورة طفيفة خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وتأثيرها المحتمل في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 5.195%، كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 5.549%، فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس إلى 4.772%.

وتؤثر العوائد في جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا؛ إذ قد يؤدي ارتفاع عوائد الأصول المدرة للدخل إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بينما يمكن أن يخفف تراجع العوائد بعض الضغوط عليه.

ومع ذلك، لا يعني انخفاض العوائد بصورة محدودة بالضرورة صعود الذهب، إذ تتأثر الأسعار أيضًا بقوة الدولار وتوقعات التضخم والعوائد الحقيقية والمخاطر الجيوسياسية.

توقعات الفيدرالي الأمريكي تضغط على تحركات الذهب

تتابع الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4%، مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة التالية.

ولا يعني تثبيت الفائدة بالضرورة ارتفاع الذهب، إذ تعتمد حركة المعدن على التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية ومدى انعكاسها على الدولار والعوائد الحقيقية.

وتكتسب البيانات الاقتصادية الصادرة قبل الاجتماع أهمية خاصة في تشكيل توقعات المستثمرين، لا سيما بيانات التضخم وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة.

كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، لتقييم مدى استمرار الضغوط السعرية وانعكاسها على قرارات الفائدة.

بنك أوف أمريكا يتوقع متوسط 4000 دولار للأونصة في الربع الأخير من 2026

يتمسك بنك أوف أمريكا «BofA» بنظرة حذرة تجاه الذهب، في ظل ضعف الطلب المادي وارتفاع العوائد وقوة الدولار واستمرار المخاوف التضخمية، رغم تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة.

ويتوقع محللو البنك أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4000 دولار خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل ارتفاعه إلى 4813 دولارًا في عام 2027، مع الإشارة إلى تقديرات سابقة باحتمال تراجع السعر إلى 3750 دولارًا.

ويرى البنك أن استمرار تدفقات الاستثمار إلى الصناديق لا يكفي وحده لضمان صعود الأسعار، محذرًا من أن استمرار التراجع قد يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم، بما يزيد الضغوط البيعية.

وأشار المحللون إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية والصين والهند، لافتين إلى أن نحو 90% من الزيادة في قيمة حيازات الذهب جاءت من مكاسب التقييم، وليس من مشتريات فعلية جديدة.

بنك أوف أمريكا يحدد شروط استعادة الذهب زخم الصعود

يرى محللو بنك أوف أمريكا أن عودة الذهب إلى الاتجاه الصعودي ترتبط بتراجع مخاوف التضخم والحرب، وتوقف ارتفاع الدولار، واتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضحوا أن انحسار التوترات المرتبطة بإيران واستقرار الدولار قد يساعدان على تكوين قاع سعري، بينما يمكن أن تدعم المخاوف بشأن تآكل القوة الشرائية للعملات أو تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي ارتفاع المعدن النفيس.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع علاوة الأجل على السندات لا يكفي وحده لدعم الذهب، موضحًا أن التغيرات في سياسات تمويل العجز الأمريكي قد تؤثر أيضًا في جاذبية المعدن.

التوترات الجيوسياسية والنفط.. عوامل متعارضة التأثير

تظل التطورات الجيوسياسية، بما فيها التوترات المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية ومخاطر أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، من العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية.

وعادة ما تعزز المخاطر الجيوسياسية جاذبية الذهب باعتباره أحد أصول التحوط، إلا أن تأثيرها قد يتداخل مع عوامل أخرى، خصوصًا إذا أدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرين متعارضين على الذهب؛ أولهما زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وثانيهما ارتفاع احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة وصعود الدولار والعوائد، بما يحد من مكاسب المعدن النفيس.

آي صاغة: استقرار الذهب محليًا لا يعني غياب الضغوط العالمية

تعكس تحركات الذهب تداخل العوامل العالمية والمحلية، بين تراجع الأونصة وقوة الدولار وتوقعات الفائدة والتضخم، إلى جانب الطلب الاستثماري والمادي والمخاطر الجيوسياسية.

وتشير قراءة آي صاغة إلى أن استقرار عيار 21 عند 6180 جنيهًا، رغم انخفاض الأونصة العالمية، جاء نتيجة التوازن بين تراجع السعر العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأكدت المنصة أن انخفاض عدد التحديثات السعرية لا يكفي للحكم على تراجع الطلب أو السيولة، إذ قد تتأثر وتيرة تحديث الأسعار بآليات التسعير ومصادر البيانات، بينما يتطلب تقييم نشاط السوق معلومات مستقلة عن المبيعات والكميات المتداولة والطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقف اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة على نتائج بيانات التضخم الأمريكية، ورد فعل الأسواق تجاهها، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب تطورات السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية.

فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط مع ارتفاع احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة. أما إذا جاءت أقل من التوقعات، فقد يستفيد المعدن من تراجع الدولار والعوائد وانحسار مخاوف التشديد النقدي.

وفي حال جاءت البيانات متباينة، فمن المرجح أن تظل تحركات الذهب مرتبطة بتقييم الأسواق لمجمل المؤشرات الاقتصادية، بينما قد توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا إضافيًا للطلب على المعدن، ما لم تطغَ عليها الضغوط الناتجة عن ارتفاع النفط والعوائد.

أما في السوق المصرية، فسيظل سعر صرف الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد مدى انتقال تحركات الأونصة العالمية إلى الأسعار المحلية.

وبذلك يعكس استقرار الذهب عيار 21 عند 6180 جنيهًا توازنًا محدودًا بين تراجع الأونصة وارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الفائدة والعوائد، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط على المعدن النفيس خلال الربع الأخير من عام 2026.