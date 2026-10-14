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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تنظم سلسلة فعاليات للتعريف بالأنشطة غير المصرفية

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام بمشاركة وحضور  المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد" في محافظة الإسكندرية، غدًا الخميس ١٥ أكتوبر، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال السكندري ومواطنات ومواطني الثغر بتلك الأنشطة.

يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الرقابة المالية بترسيخ مفاهيم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية وفقًا لرؤية "مصر 2030" ونهجها القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين والتوعية بحقوق والتزامات جميع الأطراف، من أجل زيادة إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة على ضوء الثقل الاستثنائي الذي تتمتع به الإسكندرية، كثاني أكبر محافظة من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد العاصمة، والاتساع المطرد في أسواقها خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.  

وتعكس الفعاليات التعاون المتنامي بين مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظة الإسكندرية، لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والتعامل معهم بصورة آمنة وواعية والتعريف بسبل حماية المتعاملين في الأنشطة المختلفة، فضلًا عن دعم أصحاب المشروعات لتطوير أعمالهم وتوسيعها، وعرض حزمة واسعة من الحلول التأمينية والتمويلية المناسبة للأنشطة والاحتياجات المختلفة.

لقاءات مع نواب البرلمان ومجتمع الأعمال بالإسكندرية 

ويجري الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، زيارة إلى ديوان محافظة الإسكندرية، يلتقي خلالها مع المحافظ المهندس أيمن عطية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع لمناقشة آفاق توسيع وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية بالإسكندرية والفرص المتاحة للنمو وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والتحديات الماثلة وسبل مواجهتها، فضلًا عن التعريف بأبرز القرارات الجديدة الصادرة عن الهيئة وآثارها المنشودة على الأسواق لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز آليات الرصد المبكر للمخاطر.

كما سيحل الدكتور إسلام عزام ضيفًا على جامعة الإسكندرية في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول حاضر ومستقبل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وأهم المستجدات والآليات المستحدثة في البورصة وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، وأهم القرارات الصادرة مؤخرًا لضمان حماية المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم.

وتتضمن الفعاليات افتتاح معرض "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" للخدمات المالية غير المصرفية باستاد الإسكندرية، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور بهدف مد جسور التواصل بين الشركات المقدمة للخدمات التأمين وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، مع المواطنين.

وتنظم الهيئة المعرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وبمشاركة موسعة من الاتحادات المتخصصة بالقطاعات الخاضعة لرقابتها، وعدد غفير من الشركات الناشطة في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها للجمهور السكندري والتعريف بأحدث منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية وبما يساعد على تطوير الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن استعراض الأوعية والمسارات الآمنة للاستثمار تحت الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي إطار تعزيز ونشر الثقافة المالية بين المواطنين؛ يلقي الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، خلال فعاليات المعرض في ستاد الإسكندرية محاضرة تعريفية بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وسبل الاستفادة الواعية والآمنة من الخدمات التمويلية والتأمينية لاسيما عبر وسائل التكنولوجيا المالية المتزايدة في السوق المصرية، وكيفية مواجهة الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواق، وأسس اتخاذ القرار المالي السليم، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة والإسهام الاقتصادي للمواطنات والمواطنين.

كما يستضيف المجلس القومي للمرأة عددًا من قيادات الهيئة والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية في لقاء مفتوح مع السيدات ضمن مبادرة "I invest" لنشر الثقافة المالية، تتطرق إلى التعريف بأنشطة سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وسجل الضمانات المنقولة، والدور الذي تلعبه تلك الأنشطة في التحول من الادخار إلى الاستثمار والإنتاج، والمسارات التي تطلقها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

هيئة الرقابة المالية محافظة الإسكندرية القطاع المالي غير المصرفي الاقتصاد الوطني نواب البرلمان

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