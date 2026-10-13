قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات
ذا تايمز تفتح النار على إنفانتينو.. اتهامات بالتهرب الضريبي وتحويلات مالية غامضة
الأرصاد: تأثر البلاد بمنخفض جوي بدءا من الغد.. مع فرص سقوط أمطار
أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 100% من أسطول الحاويات العالمي
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين استخدام الوثائق المعتمدة دون موافقة منفصلة

"الرقابة المالية"
"الرقابة المالية"
أ ش أ

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، بما يتيح لشركات التأمين استخدام النماذج المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل الرقابي.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، ضمن جهودها لتطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام إن التعميم الجديد يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية؛ بما يدعم كفاءة ممارسة النشاط التأميني دون الإخلال بمتطلبات الرقابة وحماية المتعاملين.

وأوضح أن الشركات يمكنها استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، دون الحاجة إلى اعتماد مستقل للنموذج ذاته لكل شركة، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق القرار.

ووفقًا للتعميم، يتعين على الشركة إخطار الهيئة مسبقًا باستخدام النموذج، وإرفاق إقرار موقع من ممثلها القانوني يؤكد الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.. ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية.

وفي المقابل، تظل الشركات مسئولة عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، كما يتعين عليها الحصول على اعتماد الهيئة قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يؤثر على التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وفي إطار تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها كل من الدكتورة نهى محمد المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، بهدف وضع إطار تنظيمي يتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين وشفافية التعاملات ونزاهتها واستعداد السوق لتطبيق التنظيمات ذات الصلة.

لهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الفنانة إنتصار

انتصار تكشف لصدى البلد عن مشاركتها في مسلسلي إعلام وراثة وعشماوي

هبة مجدي

هبة مجدي تطلب الدعاء لصديقتها إنجي علاء بعد خضوعها لجراحة في المخ

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته التاسعة

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد