تجاوز 53 جنيها.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار اليوم تحركات جديدة متجاوزاً حاجز الـ 53 جنيهاً في أغلب البنوك العاملة في مصر، ويأتي هذا الارتفاع ليستكمل الدولار رحلته الصعودية مقابل الجنيه المصري حيث بدأ الدولار الارتفاع في البنوك منذ يوم أمس الثلاثاء، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين لاتجاهات أسعار الصرف اليومية.

وقد بلغت حركة الأسعار في البنوك مستويات تفاوتت بشكل طفيف بين بنك وآخر، حيث جاء أعلى سعر شراء للدولار عند 53.05 جنيه، بينما سجل أعلى سعر بيع 53.15 جنيه. وفي المقابل، جاء أقل سعر شراء عند 52.90 جنيه، وأقل سعر بيع عند 53.00 جنيه.

وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك:

بنك قناة السويس

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك البركة

شراء: 53.05

بيع: 53.15

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 53.05

بيع: 53.15

اتش اس بى سى HSBC

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك الإسكندرية

شراء: 53.04

بيع: 53.14

بنك مصر

شراء: 53.03

بيع: 53.13

البنك الأهلي المصري

شراء: 53.03

بيع: 53.13

المصرف العربى الدولى

شراء: 53.03

بيع: 53.13

كريدى أجريكول

شراء: 53.00

بيع: 53.10

بنك التعمير والإسكان

شراء: 52.92

بيع: 53.02

المصرف المتحد

شراء: 52.90

بيع: 53.00