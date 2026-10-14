قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها
وزير المالية:القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز 53 جنيها.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

سجل سعر الدولار اليوم تحركات جديدة متجاوزاً حاجز الـ 53 جنيهاً في أغلب البنوك العاملة في مصر، ويأتي هذا الارتفاع ليستكمل الدولار رحلته الصعودية مقابل الجنيه المصري حيث بدأ الدولار الارتفاع في البنوك منذ يوم أمس الثلاثاء، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين لاتجاهات أسعار الصرف اليومية.

وقد بلغت حركة الأسعار في البنوك مستويات تفاوتت بشكل طفيف بين بنك وآخر، حيث جاء أعلى سعر شراء للدولار عند 53.05 جنيه، بينما سجل أعلى سعر بيع 53.15 جنيه. وفي المقابل، جاء أقل سعر شراء عند 52.90 جنيه، وأقل سعر بيع عند 53.00 جنيه.

وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك:

بنك قناة السويس

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك البركة

شراء: 53.05

بيع: 53.15

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 53.05

بيع: 53.15

سعر الدولار اليوم في البنوك

اتش اس بى سى HSBC

شراء: 53.05

بيع: 53.15

بنك الإسكندرية

شراء: 53.04

بيع: 53.14

بنك مصر

شراء: 53.03

بيع: 53.13

البنك الأهلي المصري

شراء: 53.03

بيع: 53.13

المصرف العربى الدولى

شراء: 53.03

بيع: 53.13

كريدى أجريكول

شراء: 53.00

بيع: 53.10

بنك التعمير والإسكان

شراء: 52.92

بيع: 53.02

المصرف المتحد

شراء: 52.90

بيع: 53.00

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للدولار اليوم أقل سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك ارتفاع سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري يدين الهجمات على السعودية ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

النائب عبد الوهاب خليل

نائب: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.. ومصر تقف إلى جانب أشقائها

النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

برلمانية الوفد: المساس بأمن السعودية والاعتداء على أراضيها مرفوض جملةً وتفصيلًا ولا يمكن القبول به

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد