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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أكبر سعر دولار؛ ثباتا مع أول التعاملات الصباحية اليوم  لأربعاء 14-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية .

آخر تحديث لأعلي سعر دولار 

تضمن آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير بمختلف البنوك الـ36 العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه  بقيمة 25 قرشًا في ختام تعاملات أمس

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل سعر الدولار في آخر تحديث له 52.77 جنيها .

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.58 جنيها لشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 52.7 و 52.74 جنيها للشراء و 52.8 و 52.84 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي .

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 52.77 جنيها للشراء  52.87 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، البركة،العقاري المصري العربي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.78 جنيها للشراء و52.88 جنيها للبيع في بنكي " نكست، سايب".

البنك المركزي

صادرات البترول ترتفع

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع  الصادرات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار يقارب من مليار دولار، بمعدل نمو 18.1% علي أساس سنوي .

وقال تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن العام المالي 2025/2026 الماضي، أن تلك  الصادرات بنحو 955.8 مليون دولار، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

لماذا ارتفعت الصادرات البترولية

وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 206 ملايين دولار.

وجاء ذلك نتيجة زيادة الكميات المصدرة من كليهما، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو 350.6 مليون دولار، بسبب تراجع الكميات المصدرة.

واردات البترول تصعد

وارتفعت الواردات البترولية بنهاية العام المالي الماضي مقدار 5.4 مليار دولار بنمو قدره 27.6% على أساس سنوي مسجلة 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.

وجاء ارتفاع الواردات البترولية نتيجة زيادة قيمة واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، مع ارتفاع الكميات المستوردة من كليهما، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة.

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