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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يقترب من 53 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل موجة صعوده ويسجل مستويات تقترب من 53 جنيهاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك وسط متابعة دقيقة من الأسواق لأسعار الصرف اليومية.

وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء في مختلف البنوك المصرية، وفقاً لآخر التحديثات:

بنك الإسكندرية: 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل 52.71 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 52.62 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 52.60 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 52.60 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 52.60 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع.

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