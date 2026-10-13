قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركًا جديدًا نحو الارتفاع في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ومحلات الصرافة، لتواصل العملة الخضراء تسجيل مستويات متصاعدة وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة الصرف اليومية

وجاء هذا التحرك الطفيف ليُعبر عن حالة من التذبذب في مستويات الطلب والمعروض داخل القطاع المصرفي، حيث تباينت الأسعار في البنوك إلا أنها سجلت في البنك المركزي والبنوك الحكومية الكبرى مستويات متقاربة.

تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

 بنك قناة السويس: سجل سعر دولار الشراء 52.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.75 جنيه.

 البنك المصرى الخليجى: سجل سعر دولار الشراء 52.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.75 جنيه.

 البنك المركزى المصرى: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.74 جنيه.

 البنك الأهلي المصري: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة

بنك مصر: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 اتش اس بى سى HSBC: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 بنك البركة: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

المصرف العربى الدولى: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 المصرف المتحد: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 بنك الإسكندرية: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

 كريدى أجريكول: سجل سعر دولار الشراء 52.59 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.69 جنيه.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم أعلى سعر للدولار اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

دعاء الصباح للرزق

دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون

الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش منهج القرآن في ترسيخ الوعي الفكري عبر إذاعة القرآن الكريم

لماذا سميت سورة الحجرات

لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم؟.. السبب خاص بزوجات النبي

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد