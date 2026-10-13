ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركًا جديدًا نحو الارتفاع في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ومحلات الصرافة، لتواصل العملة الخضراء تسجيل مستويات متصاعدة وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة الصرف اليومية.

وجاء هذا التحرك الطفيف ليُعبر عن حالة من التذبذب في مستويات الطلب والمعروض داخل القطاع المصرفي، حيث تباينت الأسعار في البنوك إلا أنها سجلت في البنك المركزي والبنوك الحكومية الكبرى مستويات متقاربة.

تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

بنك قناة السويس: سجل سعر دولار الشراء 52.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.75 جنيه.

البنك المصرى الخليجى: سجل سعر دولار الشراء 52.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.75 جنيه.

البنك المركزى المصرى: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.74 جنيه.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك مصر: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

اتش اس بى سى HSBC: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك البركة: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

المصرف العربى الدولى: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

المصرف المتحد: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل سعر دولار الشراء 52.60 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.70 جنيه.

كريدى أجريكول: سجل سعر دولار الشراء 52.59 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.69 جنيه.