وصل لـ 53 جنيهاً.. الدولار يواصل الارتفاع في البنوك اليوم الأربعاء

تواصل أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مع انطلاق التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر البيع إلى مستوى 53.05 جنيه. وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 52.95 جنيه وأعلى سعر للبيع 53.05 جنيه في بنك البركة، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين والمواطنين لحركة العملة الخضراء في الأسواق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

بنك البركة:

شراء: 52.95 جنيه

بيع: 53.05 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 52.94 جنيه

بيع: 53.04 جنيه

بنك مصر:

شراء: 52.93 جنيه

بيع: 53.03 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 52.93 جنيه

بيع: 53.03 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 52.92 جنيه

بيع: 53.02 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 52.90 جنيه

بيع: 53.00 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 52.80 جنيه

بيع: 52.90 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 52.80 جنيه

بيع: 52.90 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 52.77 جنيه

بيع: 52.87 جنيه

بنك اتش اس بي سي (HSBC):

شراء: 52.72 جنيه

بيع: 52.82 جنيه.