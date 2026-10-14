قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أجل لقمة العيش دفع حياته ثمنًا.. القصة الكاملة لمـ ـقتل سائق مصري في السودان على يد مسلحيـ ـن
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل لـ 53 جنيهاً.. الدولار يواصل الارتفاع في البنوك اليوم الأربعاء

ارتفاع متواصل لسعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
ارتفاع متواصل لسعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

تواصل أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مع انطلاق التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر البيع إلى مستوى 53.05 جنيه. وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 52.95 جنيه وأعلى سعر للبيع 53.05 جنيه في بنك البركة، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين والمواطنين لحركة العملة الخضراء في الأسواق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

بنك البركة:

شراء: 52.95 جنيه

بيع: 53.05 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 52.94 جنيه

بيع: 53.04 جنيه

بنك مصر:

شراء: 52.93 جنيه

بيع: 53.03 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 52.93 جنيه

بيع: 53.03 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية:

شراء: 52.92 جنيه

بيع: 53.02 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 52.90 جنيه

بيع: 53.00 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 52.80 جنيه

بيع: 52.90 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 52.80 جنيه

بيع: 52.90 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 52.77 جنيه

بيع: 52.87 جنيه

بنك اتش اس بي سي (HSBC):

شراء: 52.72 جنيه

بيع: 52.82 جنيه.

الدولار سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

من الفسحة للعناية المركزة.. طالب يصيب زميله بكسر في الجمجمة بمدرسة بالعمرانية

أرشيفية

تستقطب راغبي المتعة.. حقيقة اتهام سيدة لسائق بالاعتداء عليها بالطالبية

الخطيب ومدحت شلبي

رسميا.. الخطيب يتنازل عن محاكمة مدحت شلبي أمام المحكمة الاقتصادية

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد