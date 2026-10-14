ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مسجلاً تحركات صعودية جديدة عبر شاشات التداول في البنوك المصرية ليقترب تدريجياً من حاجز 53 جنيهاً، وكان الدولار قد شهد أمس ارتفاعاً أيضاً.. ليترقب المواطنون خلال الساعات القادمة ما سيسفر عنه هذا الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وهل سيصل إلى 53 جنيه اليوم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء 52.80

بيع 52.90

بنك الكويت الوطني NBK

شراء 52.77

بيع 52.87

المصرف العربي الدولي

شراء 52.77

بيع 52.87

اتش اس بي سي HSBC

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك التعمير والإسكان

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك قناة السويس

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك البركة

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك مصر

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك الأهلي المصري

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك العقاري المصري العربي

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك التجاري الدولي CIB

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك المصري الخليجي

شراء 52.77

بيع 52.87

المصرف المتحد

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك الإسكندرية

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك المركزي المصري

شراء 52.76

بيع 52.90

كريدي أجريكول

شراء 52.74

بيع 52.84

QNB الأهلي

شراء 52.60

بيع 52.70