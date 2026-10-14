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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مسجلاً تحركات صعودية جديدة عبر شاشات التداول في البنوك المصرية ليقترب تدريجياً من حاجز 53 جنيهاً، وكان الدولار قد شهد أمس ارتفاعاً أيضاً.. ليترقب المواطنون خلال الساعات القادمة ما سيسفر عنه هذا الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وهل سيصل إلى 53 جنيه اليوم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء 52.80

بيع 52.90

بنك الكويت الوطني NBK

شراء 52.77

بيع 52.87

المصرف العربي الدولي

شراء 52.77

بيع 52.87

اتش اس بي سي HSBC

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك التعمير والإسكان

شراء 52.77

بيع 52.87

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع استمرار المخاوف التضخمية وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بنك قناة السويس

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك البركة

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك مصر

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك الأهلي المصري

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك العقاري المصري العربي

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك التجاري الدولي CIB

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك المصري الخليجي

شراء 52.77

بيع 52.87

المصرف المتحد

شراء 52.77

بيع 52.87

بنك الإسكندرية

شراء 52.77

بيع 52.87

البنك المركزي المصري

شراء 52.76

بيع 52.90

كريدي أجريكول

شراء 52.74

بيع 52.84

QNB الأهلي

شراء 52.60

بيع 52.70

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية اليوم ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

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