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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي ومصر الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه داخل عددًا من البنوك الحكومية في مقدمتها بنكا مصر والأهلي المصري وذلك مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي اليوم الثلاثاء 13-10-2026.

سعر الدولار يستقر في البنوك

وسجلت تعاملات الدولار أمام الجنيه ثابتاً بمعظم البنوك العاملة في مصر دون تغيير بعد زيادة طفيفة صباح اليوم.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.77 جنيها للشراء  52.87 جنيها للبيع

سعر الدولار الأهلي المصري

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  52.77 جنيها للشراء  52.87 جنيها للبيع

سعر الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه  بقيمة 25 قرشًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل سعر الدولار في آخر تحديث له 52.77 جنيها .

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.58 جنيها لشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 52.7 و 52.74 جنيها للشراء و 52.8 و 52.84 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي .

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 52.77 جنيها للشراء  52.87 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، البركة،العقاري المصري العربي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.78 جنيها للشراء و52.88 جنيها للبيع في بنكي " نكست، سايب".

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