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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقرت أسعار الدولار في بداية تداولات صباح اليوم الأربعاء 14-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير بمختلف البنوك الـ36 العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه  بقيمة 25 قرشًا في ختام تعاملات أمس

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل سعر الدولار في آخر تحديث له 52.77 جنيها .

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.58 جنيها لشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 52.7 و 52.74 جنيها للشراء و 52.8 و 52.84 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي .

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 52.77 جنيها للشراء  52.87 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، البركة،العقاري المصري العربي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.78 جنيها للشراء و52.88 جنيها للبيع في بنكي " نكست، سايب".

أقل سعر دولار أعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم الدولار في البنك المركزي

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