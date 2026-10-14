سعر الدولار في البنوك الآن

استقرت أسعار الدولار في بداية تداولات صباح اليوم الأربعاء 14-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير بمختلف البنوك الـ36 العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه بقيمة 25 قرشًا في ختام تعاملات أمس

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل سعر الدولار في آخر تحديث له 52.77 جنيها .

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.58 جنيها لشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 52.7 و 52.74 جنيها للشراء و 52.8 و 52.84 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي .

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 52.77 جنيها للشراء 52.87 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، البركة،العقاري المصري العربي".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.78 جنيها للشراء و52.88 جنيها للبيع في بنكي " نكست، سايب".