ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك

يبحث المواطنون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستويات متقاربة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، وفقا لآخر التحديثات المعلنة.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري مستويات متقاربة، فيما جاءت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية متفاوتة وفقا لبيانات البنوك وأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 52.71 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع، وفقا لآخر الأسعار المعلنة.

سعر الدولار اليوم في بنك saib

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك saib نحو 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

وفقا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، يوم 13 أكتوبر 2026، جاءت أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار

العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

الدولار الأمريكي 52.71 52.81

اليورو 58.7927 59.1261

الجنيه الإسترليني 69.6036 69.9152

الدولار الكندي 36.9014 37.0389

الفرنك السويسري 63.1409 63.4278

100 ين ياباني 33.2220 33.4050

الدولار الأسترالي 36.6387 36.8033

الدينار الكويتي 166.0942 171.3220

الريال السعودي 13.9722 14.0613

الدرهم الإماراتي 14.3370 14.3795

الدينار البحريني 137.6061 140.0610

الريال العماني 134.8599 137.1688

الريال القطري 13.3782 14.4883

الدينار الأردني 73.4890 74.5904

سعر الدولار اليوم



أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري

بحسب البيانات الرسمية المتاحة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري المستويات التالية:

العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

الدولار الأمريكي 52.6013 52.7400

اليورو 58.7925 58.9580

الجنيه الإسترليني 69.5862 69.7856

الدولار الكندي 36.8718 36.9742

الكرون الدنماركي 7.8660 7.8877

الكرون النرويجي 5.4914 5.5063

الكرون السويدي 5.2446 5.2588

الفرنك السويسري 63.1241 63.3133

100 ين ياباني 33.1576 33.2514

الريال السعودي 14.0046 14.0423