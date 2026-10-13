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ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك

سعر العملات
سعر العملات
محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستويات متقاربة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، وفقا لآخر التحديثات المعلنة.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري مستويات متقاربة، فيما جاءت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية متفاوتة وفقا لبيانات البنوك وأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 52.71 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع، وفقا لآخر الأسعار المعلنة.

سعر الدولار اليوم في بنك saib

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك saib نحو 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

  سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع.

  أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

وفقا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، يوم 13 أكتوبر 2026، جاءت أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار

العملة  سعر الشراء (جنيه)  سعر البيع (جنيه)

الدولار الأمريكي  52.71  52.81 
اليورو  58.7927  59.1261 
الجنيه الإسترليني  69.6036  69.9152 
الدولار الكندي  36.9014  37.0389 
الفرنك السويسري  63.1409  63.4278 
100 ين ياباني  33.2220  33.4050 
الدولار الأسترالي  36.6387  36.8033 
الدينار الكويتي  166.0942  171.3220 
الريال السعودي  13.9722  14.0613 
الدرهم الإماراتي  14.3370  14.3795 
الدينار البحريني  137.6061  140.0610 
الريال العماني  134.8599  137.1688 
الريال القطري  13.3782  14.4883 
الدينار الأردني  73.4890  74.5904

سعر الدولار اليوم


  أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري

بحسب البيانات الرسمية المتاحة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري المستويات التالية:

العملة  سعر الشراء (جنيه)  سعر البيع (جنيه)

الدولار الأمريكي  52.6013  52.7400 
اليورو  58.7925  58.9580 
الجنيه الإسترليني  69.5862  69.7856 
الدولار الكندي  36.8718  36.9742 
الكرون الدنماركي  7.8660  7.8877 
الكرون النرويجي  5.4914  5.5063 
الكرون السويدي  5.2446  5.2588 
الفرنك السويسري  63.1241  63.3133 
100 ين ياباني  33.1576  33.2514 
الريال السعودي  14.0046  14.0423

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري سعر الدولار

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