سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

تحظى تحركات أسعار الذهب في السوق باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية للزينة أو المقبلين على اقتناء الذهب بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم، ويأتي ذلك في ظل تفاوت الأسعار بين الأعيرة المختلفة، وتأثر قرارات الشراء والبيع بالتغيرات المستمرة التي يشهدها سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الذي يحظى بإقبال كبير في السوق المحلية، إلى جانب عيارات 24 و18 و14، فضلا عن أسعار الجنيه الذهب والأونصة بالعملة المحلية والدولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,055 جنيها 7,010 جنيهات

عيار 21 6,175 جنيها 6,135 جنيها

عيار 18 5,295 جنيها 5,260 جنيها

عيار 14 4,115 جنيها 4,090 جنيها

الجنيه الذهب 49,400 جنيه 49,080 جنيها

الأونصة بالجنيه المصري 219,500 جنيه 218,080 جنيها

الأونصة بالدولار 4,172.93 دولارا

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21 يتصدر اهتمامات المواطنين

يحتل الذهب عيار 21 مكانة بارزة في سوق الصاغة المصرية، نظرا إلى انتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية واعتماد قطاع كبير من المواطنين عليه عند شراء الشبكة والهدايا والمجوهرات، كما يمثل سعر هذا العيار مؤشرا مهما يتابعه المستهلكون لرصد اتجاهات السوق وتقييم التوقيت الملائم لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

في المقابل، يفضل بعض الراغبين في الاستثمار في الذهب عيار 24، نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه واستخدامه في تصنيع السبائك الذهبية، أما عيار 18، فيحظى باهتمام الباحثين عن مشغولات بتصميمات متنوعة وعصرية، بينما يمثل عيار 14 بديلا آخر لمن يضعون حدود الميزانية ضمن أولوياتهم.

ويتوقف اختيار العيار المناسب على الغرض من الشراء، والقدرة الشرائية، والتفضيلات الشخصية المتعلقة بالتصميم والمتانة ودرجة النقاء، وتنعكس الاختلافات بين الأعيرة بصورة مباشرة على سعر الجرام والقيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن بدون مصنعية في مصر

تعكس أسعار الذهب المعلنة قيمة الجرام وفقا للعيار، لكنها لا تمثل بالضرورة التكلفة الإجمالية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات من محال الصاغة، إذ تضاف إلى السعر الأساسي تكلفة المصنعية والدمغة، وقد تتضمن الفاتورة رسوما أخرى وفقا لطبيعة المنتج وسياسة التاجر.

وتختلف المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى بحسب الوزن والتصميم ودقة التصنيع والعلامة التجارية، كما تتباين قيمتها بين محال الصاغة، ولذلك، قد يختلف السعر النهائي لقطعتين من العيار نفسه، حتى في حال تساوي سعر الجرام الأساسي، نتيجة اختلاف تكاليف التصنيع والتشطيب.