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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7,050 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تستحوذ تحركات أسعار الذهب في السوق على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة مع اختلاف الأسعار من عيار إلى آخر وتأثر قرارات الشراء والبيع بالتغيرات التي يشهدها سوق الصاغة.

أسعار الذهب الان

  سعر الذهب اليوم في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الذي يحظى بإقبال واسع داخل السوق المحلية، إلى جانب عيار 24 وعيار 18 وعيار 14، فضلا عن أسعار الجنيه الذهب والأونصة محليا وعالميا.

وتتيح معرفة أسعار الذهب اليوم للمستهلكين تكوين صورة أوضح عن قيمة الجرام، وتقدير الميزانية المطلوبة لشراء المشغولات أو السبائك، وكذلك تحديد القيمة التقريبية للذهب عند إعادة بيعه، ويظل من الضروري مراعاة تكاليف المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية عند حساب السعر النهائي للشراء.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سعر البيع 7,050 جنيها، وسعر الشراء 6,995 جنيها.
عيار 21: سعر البيع 6,170 جنيها، وسعر الشراء 6,120 جنيها.
عيار 18: سعر البيع 5,290 جنيها، وسعر الشراء 5,245 جنيها.
عيار 14: سعر البيع 4,115 جنيها، وسعر الشراء 4,080 جنيها.
الجنيه الذهب: سعر البيع 49,360 جنيها، وسعر الشراء 48,960 جنيها.
الأونصة بالجنيه المصري: سعر البيع 219,325 جنيها، وسعر الشراء 217,545 جنيها.
الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,164.58 دولار.

أسعار الذهب الان

  الذهب عيار 21 يتصدر اهتمامات المواطنين

يحتل الذهب عيار 21 مكانة رئيسية في سوق الصاغة المصرية، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية واعتماد كثير من المواطنين عليه عند شراء الشبكة والهدايا والمجوهرات،كما يمثل سعره أحد المؤشرات التي يتابعها المستهلكون لرصد اتجاهات السوق وتحديد التوقيت المناسب للشراء أو البيع.

وفي المقابل، يفضل الراغبون في الاستثمار في الذهب عيار 24 لما يتمتع به من درجة نقاء مرتفعة، إذ يستخدم على نطاق واسع في تصنيع السبائك الذهبية، أما عيار 18، فيناسب الباحثين عن مشغولات بتصميمات متنوعة وعصرية، بينما يمثل عيار 14 خيارا آخر للمستهلكين الذين يضعون الميزانية ضمن أولوياتهم.

ويعتمد تحديد العيار المناسب على الغرض من الشراء والإمكانات المادية المتاحة، إلى جانب تفضيلات المستهلك من حيث التصميم والمتانة ودرجة النقاء، وتنعكس الاختلافات بين الأعيرة على سعر الجرام والقيمة الإجمالية للقطعة الذهبية.

أسعار الذهب الان

 أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر

تمثل الأسعار المعلنة للذهب قيمة الجرام وفقا للعيار، لكنها لا تعبر بالضرورة عن المبلغ النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات من محال الصاغة، إذ تضاف إلى السعر الأساسي تكلفة المصنعية والدمغة، وقد تشمل الفاتورة رسوما أخرى بحسب طبيعة المعاملة وسياسة التاجر.

وتتفاوت قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى تبعا للوزن والتصميم ومستوى دقة التصنيع والعلامة التجارية، كما قد تختلف بين المحال التجارية، ولهذا السبب، يمكن أن تتباين التكلفة النهائية لقطعتين من العيار نفسه حتى إذا كان سعر الجرام الأساسي متساويا.

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