فيديو متداول يوثق واقعة سرقة مجوهرات داخل محل.. و120 جرام ذهب مسروقات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد واقعة سرقة يُزعم تعرض أحد محال بيع المجوهرات لها، وسط حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

تفاصيل واقعة السرقة

وأظهر الفيديو، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إحدى السيدات داخل محل، بينما ظهرت حركة بين عدد من المتواجدين بالمكان، في حين أشارت المعلومات المتداولة المصاحبة للمقطع إلى أن الواقعة تتعلق بسرقة مشغولات ذهبية من داخل حقيبة.

وبحسب ما ورد في المنشور المتداول، بلغت قيمة المسروقات نحو 120 جراما من الذهب، فيما لم يتضح من المقطع وحده تفاصيل الواقعة كاملة أو ملابساتها.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه مطالبين بكشف تفاصيل الواقعة والتحقق من ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن الواقعة حال ثبوتها.