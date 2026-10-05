القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية.. وهذه عقوبتها بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور «مدعوم بمقطع فيديو» تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بسرقة هاتف محمول من حقيبة إحدى السيدات أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إحدى السيدات، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بتضررها من إحدى الفتيات لقيامها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها عاطلة ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.