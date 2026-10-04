سقوط تشكيل عصابي بينهم تاجر ونجل محام في واقعة سرقة مخزن أخشاب والأمن الغربية يضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، الأحد، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم تاجر ونجل محام بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة محتويات مخزن أخشاب بطريق الدائري والدولي بخط "المحلة - كفر الشيخ " بنطاق دائرة مركز المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة سرقة مخزن أخشاب بنطاق إحدى قري مركز المحلة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الجناة الثلاثة بينهم عامل وتاجر ونجل محام شهير.

سقوط المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة ويجري عرضهم على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.