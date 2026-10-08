زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

تحركت أسعار أشهر أعيرة الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 8-10-2026 بصورة طفيفة.

عيار 21 يصعد

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا زيادة طفيفة بقيمة 5 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار21 الأكثر انتشارا في آخر تحديث له 6120 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الاوسط انتشارا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4132 دولار للشراء و 4131 دولار للبيع.