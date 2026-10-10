قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟
الرئيس السيسي يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع ماليزيا
الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق
الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر
لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا
الرئيس السيسي يشيد بدعم ماليزيا التاريخي للقضية الفلسطينية
بث مباشر مقابل أموال.. حبس فتاة و3 شباب بتهمة التسول الإلكتروني في المحلة
الصين تنجح في إطلاق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت الاصطناعية
اليوم.. محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة بالتجمع| وهذه عقوبتهم
ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين
مصر عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومتضامنون مع المملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوت ديفوار: اكتشاف منجم ذهب كبير بالقرب من بونديالي

ذهب
ذهب
أ ش أ

أعلنت كوت ديفوار اكتشاف منجم هام للذهب في شمال البلاد بالقرب من منطقة "بونديالي ـ على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة أبيدجان ـ وقدرت موارد الذهب في هذا الموقع بنحو 115 طنا.

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية اليوم ـ أن الأمر استغرق عامين من أعمال التنقيب التى أجرتها مجموعة "أوروم ريسورسز" الأسترالية لتحديد هذه الإمكانات التي تبلغ 115 طنا من الذهب، مما يجعل "بونديالي" رابع منجم يكتشف في كوت ديفوار ويصنف ضمن فئة "المناجم ذات المستوى العالمي"؛ أي المواقع التي يبلغ حجم مكمنها 90 طنا من الذهب على الأقل. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المنجم قبل نهاية العام الجاري، شريطة تأمين الاستثمارات اللازمة للمشروع، والتي تقدر قيمتها بـ 503 ملايين دولار. وستلي ذلك مرحلة الإنتاج، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج ستة أطنان سنويا، وذلك بدءا من النصف الأول من عام 2028.

تأتي هذه الاكتشافات -بعد مواقع "تاندا-إيجويلا" و"دوروبو" وقبل كل شيء منجم "كوني" الذي شهد أول عملية صب لـ 42 كيلوجراما من الذهب في 26 سبتمبر 2026- لتؤكد على الطموحات المتزايدة لكوت ديفوار في قطاع الذهب.

يذكر أن كوت ديفوار شهدت تضاعف إنتاج الذهب خمس مرات خلال خمسة عشر عاما إذ ارتفع من 12 طنا في عام 2011 ليصل إلى 59,4 طنا في عام 2025.

راديو فرنسا الدولى كوت ديفوار منجم هام للذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

غدًا الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الأولى 1448 هجريًا

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري: الوطن ليس «حفنة تراب».. والهوية أكبر من الحدود الجغرافية

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد