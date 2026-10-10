كوت ديفوار: اكتشاف منجم ذهب كبير بالقرب من بونديالي

أعلنت كوت ديفوار اكتشاف منجم هام للذهب في شمال البلاد بالقرب من منطقة "بونديالي ـ على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة أبيدجان ـ وقدرت موارد الذهب في هذا الموقع بنحو 115 طنا.

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية اليوم ـ أن الأمر استغرق عامين من أعمال التنقيب التى أجرتها مجموعة "أوروم ريسورسز" الأسترالية لتحديد هذه الإمكانات التي تبلغ 115 طنا من الذهب، مما يجعل "بونديالي" رابع منجم يكتشف في كوت ديفوار ويصنف ضمن فئة "المناجم ذات المستوى العالمي"؛ أي المواقع التي يبلغ حجم مكمنها 90 طنا من الذهب على الأقل. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المنجم قبل نهاية العام الجاري، شريطة تأمين الاستثمارات اللازمة للمشروع، والتي تقدر قيمتها بـ 503 ملايين دولار. وستلي ذلك مرحلة الإنتاج، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج ستة أطنان سنويا، وذلك بدءا من النصف الأول من عام 2028.

تأتي هذه الاكتشافات -بعد مواقع "تاندا-إيجويلا" و"دوروبو" وقبل كل شيء منجم "كوني" الذي شهد أول عملية صب لـ 42 كيلوجراما من الذهب في 26 سبتمبر 2026- لتؤكد على الطموحات المتزايدة لكوت ديفوار في قطاع الذهب.

يذكر أن كوت ديفوار شهدت تضاعف إنتاج الذهب خمس مرات خلال خمسة عشر عاما إذ ارتفع من 12 طنا في عام 2011 ليصل إلى 59,4 طنا في عام 2025.