فرصة للشراء.. تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

تعتبر سبائك الذهب من أفضل الطرق للراغبين في الاستثمار وحفظ أموالهم، وذلك لأن مصنعيتها تكون أقل بكثير مقارنة بالمشغولات الذهبية، وهو ما يجعلها خياراً ممتازاً للشراء والادخار، ومع انخفاض الأسعار اليوم، يبحث كثيرون عن فرصة مناسبة لشراء الذهب والاستفادة من هذا التراجع خاصةً وأن الذهب هو الملاذ الآمن.
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر
سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24: 7040 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 21: 6160 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24: 17600 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 21: 15400 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24: 35200 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 21: 30800 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24: 70400 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 21: 61600 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24: 352000 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 21: 308000 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 704000 جنيه مصري
سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 21: 616000 جنيه مصري
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24: 7040 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 21: 6160 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 18: 5280 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 14: 4107 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهب: 49280 جنيه مصري.