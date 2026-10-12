قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر | أحمد موسى: حملة مكبرة ضد الدهابة ودورنا نحافظ على الثروات
أحمد موسى: حدود مصر نار واللي يعدي هيتحرق
تحركات جديدة للعملات العربية بعد الارتفاع الأخير.. والريال السعودي يتجاوز الـ 14 جنيها
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة للشراء.. تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

أسعار سبائك الذهب من 1 جرام وحتى 100 جرام اليوم الإثنين
أسعار سبائك الذهب من 1 جرام وحتى 100 جرام اليوم الإثنين
رانيا أيمن

تعتبر سبائك الذهب من أفضل الطرق للراغبين في الاستثمار وحفظ أموالهم، وذلك لأن مصنعيتها تكون أقل بكثير مقارنة بالمشغولات الذهبية، وهو ما يجعلها خياراً ممتازاً للشراء والادخار، ومع انخفاض الأسعار اليوم، يبحث كثيرون عن فرصة مناسبة لشراء الذهب والاستفادة من هذا التراجع خاصةً وأن الذهب هو الملاذ الآمن.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24: 7040 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 21: 6160 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24: 17600 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 21: 15400 جنيه مصري

ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار .. وترقب الفائدة الأمريكية

سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24: 35200 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 21: 30800 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24: 70400 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 21: 61600 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم

سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24: 352000 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 21: 308000 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 704000 جنيه مصري

سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 21: 616000 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7040 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 21: 6160 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 18: 5280 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 14: 4107 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب: 49280 جنيه مصري.

الذهب أسعار سبائك الذهب سعر سبيكة الذهب 5 جرام سعر سبيكة الذهب 100 جرام أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب شراء الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

ترشيحاتنا

الربو

يزداد في الخريف والشتاء.. اكتشف أعراض الربو بمختلف درجاته

المخ

طعام شتوي له فوائد خارقة أبرزها تحسين وظائف المخ والوقاية من السرطان

المناعة

غير الليمون والزنجبيل.. مادة غير متوقعة لرفع المناعة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد