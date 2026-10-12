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حملة مكبرة للقوات المسلحة في الصحراء الشرقية لدحر التنقيب غير المشروع عن الذهب
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة مكبرة للقوات المسلحة في الصحراء الشرقية لدحر التنقيب غير المشروع عن الذهب

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

تستمر عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية؛ لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية، وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، على عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، ويعد التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية “خير شاهد على ذلك”.

وأهابت القوات المسلحة المصرية بأبناء وادي النيل، استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات المضللة، والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

القوات المسلحة الشرطة المدنية التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية

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