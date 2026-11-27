يستعد اللاعب إبراهيم سليم، مواليد 2016، لتمثيل مصر في تصفيات بطولة الكيك بوكسينج المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية 2027، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض سليم هذا التحدي تحت إشراف الكابتن إسلام عادل، الذي يتولى تدريبه وإعداده لخوض المنافسات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتيجة مميزة تليق باسم مصر، وتؤكد قدرة أبطالها الواعدين على المنافسة في المحافل القارية والدولية.

وتكتسب مشاركة إبراهيم أهمية خاصة، باعتبارها فرصة جديدة أمام أحد المواهب المصرية الصغيرة لإثبات قدراته في بطولة تجمع أبطالًا من مختلف دول العالم، وتفتح الطريق أمام المنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

وتشهد القاهرة استضافة بطولة WAKO African Continental Kickboxing Open Cup 2026، التي ينظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتُعد محطة تأهيلية رسمية لدورة الألعاب الأفريقية المقبلة، بمشاركة مفتوحة للاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم.

وتتضمن البطولة منافسات في الفئات العمرية والوزنية والأساليب المعتمدة، وفقًا للاشتراطات التنظيمية والفنية التي أعلنها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتتجه الأنظار إلى سليم، الذي يحمل طموحًا كبيرًا في تمثيل مصر بصورة مشرفة، في رحلة رياضية جديدة يقودها الكابتن إسلام عادل، أملًا في تحقيق إنجاز يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ويؤكد أن صناعة الأبطال تبدأ من المراحل العمرية الصغيرة.