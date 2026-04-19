براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز

حصد براعم سيتي كلوب المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للبراعم في الكيك بوكسنج، التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي، وسط منافسة قوية بين مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.

وجاء في صدارة المتوجين من «سيتي كلوب»: علي عبده صلاح، وزين معتز محمد، وعمر مصطفى، وسمير أحمد سمير.

وفي التنس الأرضي، توجت مريم عبد العال ببطولة السليمانية تحت 10 سنوات.

وفي بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك، حققت بنات «سيتي كلوب» تحت 9 سنوات إنجازًا كبيرًا بحصد 23 ميدالية متنوعة، بواقع 18 ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب: آسيا عبدالحميد، جورينه مختار، رقية شادي، مليكة وائل، كنزي مصطفى، أسيل يس، بسمة محمد، سلمى محمد، فرح أحمد، فريدة أحمد، فريدة زياد، كارلا محمد، كنده حسام، لين أحمد، ميرا أحمد، نيللي محمد، آسيا مصطفى، وميرا عبدالرحمن.

بينما حصدت الفضيات كل من: جنى ياسر، جنة سامح، وسيلين طارق، فيما أحرزت البرونزيتين: ليلى أحمد ورؤى مدحت.

وعلى جانب آخر، أقامت منطقة القاهرة للكرة الطائرة حفلًا لتكريم أبطال الموسم بمناسبة انتهائه، وكان من بين المكرمين فريق «سيتي كلوب» تحت 12 سنة بنات.