سيتي كلوب يحصد 5 ميداليات في الكيك بوكس ويواصل مهرجانات الجودو والكونغ فو

حقق ناشئو أندية سيتي كلوب إنجازًا جديدًا في الألعاب القتالية، بعدما حصدوا 5 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للقطاعات للكيك بوكس، بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، حيث توج بالذهب كل من آدم أحمد عبد الجواد، ومعاذ إبراهيم رمزي، وأنس أحمد محمد، وأحمد قطب، فيما حصل محمد إبراهيم على الميدالية البرونزية.

العاب القتال

وفي إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة ممارسة الألعاب القتالية واكتشاف المواهب، استضاف نادي سيتي كلوب شبين الكوم مهرجانين للعبتي الجودو والكونغ فو، بمشاركة براعم وناشئي أندية سيتي كلوب، بهدف انتقاء العناصر المميزة وتجهيزها للمشاركة في البطولات الرسمية المقبلة، ضمن خطة الأندية لبناء قاعدة رياضية قوية في مختلف المحافظات والمساهمة في إعداد جيل جديد يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

وعلى صعيد آخر، واصل فريق سيتي كلوب لكرة القدم النسائية سلسلة انتصاراته في دوري الجمهورية للناشئات، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على فريق رع بنتيجة 3-2، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في المسابقة.