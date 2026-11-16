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الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

نفذت وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026 الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «تسويق الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية المؤسسات الصحية في مجال السياحة العلاجية»، بمشاركة 30 متدربًا من مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى العجوزة التخصصي وبإجمالي 18 ساعة تدريبية، بهدف تأهيل المشاركين لإعداد خطط تسويقية تسهم في التعريف بالخدمات والإمكانات الطبية للمستشفيات وتعزيز قدرتها على المنافسة في مجال السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن تطوير تسويق الخدمات الطبية يدعم جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر في مجال السياحة العلاجية من خلال التعريف بالإمكانات الطبية للمؤسسات الصحية وتيسير وصول المرضى الدوليين إلى خدماتها، مشيرًا إلى أن البرنامج يُقدم بواسطة مختصين في مجالات التسويق الطبي وتطوير الأعمال الصحية والصحافة العلمية وإدارة المحتوى الطبي.

سهولة التواصل والحصول على الخدمة 

من جانبها أكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن نجاح المؤسسات الصحية في مجال السياحة العلاجية لا يعتمد على جودة الخدمة الطبية فقط بل يشمل أيضًا سهولة التواصل والحصول على الخدمة وتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المريض ومتابعته، فيما أوضحت الأستاذة منال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية أن التدريب المتخصص يسهم في تطوير مهارات العاملين وربطها باحتياجات المؤسسات الصحية، مؤكدة أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج الداعمة لتطوير الأداء.

وقالت الدكتورة هدير سويدان مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب إن البرنامج ركز على الجوانب المعرفية والتطبيقية اللازمة لإعداد الخطط التسويقية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات والإمكانات المتاحة بالمستشفيات المشاركة، حيث تناول مفهوم السياحة العلاجية وأهميتها ومقومات مصر في هذا المجال وتحديد الأسواق المستهدفة واحتياجات المرضى الدوليين والتخطيط التسويقي وبناء الهوية التنافسية للمؤسسات الصحية والتسويق الرقمي وإعداد الحملات الترويجية، كما شملت محاوره إدارة رحلة المريض الدولي والشراكات مع الجهات الوسيطة وشركات التأمين وجودة الخدمة وتجربة المريض وإدارة الشكاوى والتقييمات والسمعة المؤسسية ومؤشرات قياس الأداء التسويقي من خلال تطبيقات عملية وورش عمل.

وزارة الصحة الخدمات الطبية السياحة العلاجية الإمكانات الطبية التسويق الطبي

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