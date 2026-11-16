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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان دان فاهدات المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «HUMA» العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطين أحدث التقنيات الرقمية في المنظومة الصحية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء تناول آليات تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي الصحي وتعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية، حيث جرى استعراض البنية التحتية والحلول التكنولوجية المقترحة لتطوير أنظمة صحية متكاملة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى عن بُعد، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من البيانات الضخمة والبنية التحتية الرقمية التي طورتها مصر خلال السنوات الأخيرة ودمجها مع النماذج التشغيلية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة تدفق البيانات الطبية ودعم اتخاذ القرارات الصحية.

 آليات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة آليات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم المبادرات الرئاسية للصحة العامة «100 مليون صحة»، والاستفادة من قواعد البيانات الصحية الوطنية الضخمة التي أتاحتها هذه المبادرات بما يدعم تحسين دقة التشخيص والتنبؤ المبكر بالأمراض وتحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، كما تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من الخبرات التقنية للشركة في تطوير برامج الكشف المبكر عن أورام الثدي ومختلف الأورام التي تستهدفها المبادرات الرئاسية، فضلًا عن توظيف هذه التطبيقات في دعم خدمات الرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير أهمية تسريع وتيرة التنسيق والعمل التنفيذي بين مسؤولي الوزارة وممثلي الشركة وتفعيل أطر التعاون للاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية المصرية ويحقق نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والمهندس أحمد صبحي رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الصحة والسكان، والدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية، ومن جانب الشركة السيد أحمد عمر ممثل الشركة في مصر.

وزير الصحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية الرقمية HUMA البيانات الطبية

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