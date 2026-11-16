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3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

كفل مشروع قانون الأسرة الجديد، للزوجة عددًا من الحقوق والضمانات التي يمكن الاتفاق عليها ضمن عقد الزواج، بما يتيح لها وضع شروط تحفظ حقوقها وتحدد التزامات الزوج، ومن بينها اشتراط عدم الزواج بأخرى.


في هذا الصدد، نصت المادة (29) من مشروع القانون على حق الزوجة في أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.

و يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها. فيما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.


وثيقة تأمين للزوجة 
 

كما يجب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

إلى من تؤول قيمة الوثيقة؟


ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال، ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انحلاله، جواز الاتفاق فيه على مسائل تخص الصغار والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة وأجر الرضاع ومصاريف التعليم.

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