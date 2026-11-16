أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

يعاني كثيرون من الشعور بالحموضة وحرقة المعدة بعد تناول الطعام، وقد تظهر المشكلة على هيئة إحساس بالحرقان خلف عظمة الصدر، أو طعم حامضي في الفم، خاصة بعد الوجبات الكبيرة أو عند الاستلقاء مباشرة عقب تناول الطعام.

وتحدث الحموضة عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، وقد ترتبط هذه المشكلة بضعف أو ارتخاء العضلة الموجودة بين المعدة والمريء، والتي تعمل بصورة طبيعية على منع رجوع محتويات المعدة إلى الأعلى.

ولا تقتصر أسباب الحموضة على نوعية الطعام فقط، إذ تلعب بعض العادات اليومية دورا في زيادة الأعراض وتكرارها، وهو ما يستدعي الانتباه إلى توقيت الوجبات وكمياتها وطريقة تناولها.

7 عادات تزيد الحموضة بعد الأكل..

1- تناول الوجبات الكبيرة

الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى امتلاء المعدة وزيادة الضغط داخلها، وهو ما قد يسهل ارتجاع الحمض إلى المريء، لذلك يفضل تقسيم الطعام إلى وجبات معتدلة بدلا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

2- الاستلقاء بعد تناول الطعام

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل من العادات التي قد تزيد فرص ارتجاع الحمض، خاصة بعد الوجبات الدسمة، لذلك يفضل الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم.

3- تناول الأطعمة المقلية والدسمة

قد تؤدي الوجبات الغنية بالدهون إلى زيادة أعراض الحموضة لدى بعض الأشخاص، كما أن هضمها قد يستغرق وقتا أطول، لذلك ينصح بمراقبة تأثيرها وتقليل الكميات التي تسبب الأعراض.

4- الإكثار من الشوكولاتة

قد تسبب الشوكولاتة زيادة أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص، بسبب احتوائها على الدهون ومركبات قد تؤثر في العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء.

5- تناول الأطعمة الحارة

الفلفل الحار والتوابل القوية قد تزيد الشعور بحرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع، لذلك يفضل تقليلها إذا كانت تؤدي إلى تكرار الأعراض.

6- الإفراط في المشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة الغازات والتجشؤ، وقد يصاحب ذلك زيادة أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص، لذلك يفضل تقليل تناولها وملاحظة تأثيرها على المعدة.

7- تناول الطعام قبل النوم مباشرة

تناول العشاء في وقت متأخر ثم الذهاب إلى الفراش مباشرة قد يزيد احتمالات ارتجاع الحمض، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الحموضة المتكررة.

أطعمة يمكن تناولها لتقليل أعراض الحموضة..

-الشوفان، لاحتوائه على الألياف وسهولة إدخاله في وجبة الإفطار.

- الموز، باعتباره من الفواكه التي لا تسبب الحموضة لدى كثير من الأشخاص.

-الأرز، خاصة عند تناوله بطريقة بسيطة دون إضافة كميات كبيرة من الدهون.

-الخضراوات المطهية، مثل الكوسة والجزر.

- البروتينات قليلة الدهون، مثل الدجاج المطهو دون قلي.

- الخبز والحبوب الكاملة حسب مدى تحمل الجهاز الهضمي لها.

متى تصبح الحموضة مشكلة تستدعي زيارة الطبيب؟

إذا تكررت الحموضة أكثر من مرتين أسبوعيا، أو أثرت على النوم والحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة ومعرفة ما إذا كانت مرتبطة بارتجاع المريء أو مشكلة أخرى.

كما تستدعي صعوبة البلع أو فقدان الوزن غير المبرر أو القيء المتكرر مراجعة الطبيب، بينما يستدعي ألم الصدر المصحوب بضيق التنفس أو التعرق أو الدوخة طلب المساعدة الطبية العاجلة.

يساعد تعديل العادات الغذائية وتجنب الأطعمة التي تثير الأعراض على تقليل الحموضة لدى كثير من الأشخاص، لكن استمرار المشكلة يحتاج إلى تقييم طبي وعدم الاكتفاء بالحلول المنزلية.

المصدر هيلثى لاين