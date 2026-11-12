من غير فوار.. طرق طبيعية تخلصك من الحموضة

تعتمد علاجات الحموضة الرئيسية على تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي للسيطرة على أعراض حموضة المعدة وارتجاع المريء دون استخدام الأدوية.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق علاج الحموضة.

اختيار الطعام الصحيح

​الخضروات والحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الأرز البنفسجي أو البني، والبروكلي حيث تساعد الألياف في تحسين حركة الجهاز الهضمي ومنع تراكم الطعام وضغطه على صمام المعدة.

​الفواكه غير الحمضية: مثل الموز والتوت والبطيخ، لكونها غنية بالألياف وتساعد على تلطف بطانة المريء و تتميز بطبيعتها القلوية التي تسهم في تعديل حموضة المعدة.

تناول وجبات أصغر حجماً وبشكل متكرر

​امتلاء المعدة بشكل مفرط يشكل ضغطاً هائلاً على العضلة العاصرة (الصمام الفاصل بين المعدة والمريء)، مما يدفع الأحماض للارتداد.

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تقسيم وجبات الطعام الكبيرة إلى 4-5 وجبات صغيرة على مدار اليوم لتخفيف العبء عن المعدة وتسهيل عملية الهضم.

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تجنب الاستلقاء تماماً بعد الأكل

​تعتمد الوقاية أحياناً على قوانين الفيزياء البسيطة فالجاذبية الأرضية هي حليفك الأول لإبقاء محتويات المعدة في مكانها الصحيح.

​ يحذر الأطباء في كليفلاند من النوم أو الانحناء أو ممارسة التمارين الرياضية قبل مرور 2 إلى 3 ساعات كاملة على تناول آخر وجبة.



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وضعية النوم الصحيحة

​لمن تعاودهم الحموضة ليلاً، لا يكفي رفع الرأس بوسائد إضافية لأنها تسبب انحناء الجسم وزيادة الضغط على البطن.

​الحل الطبي السليم ورفع مستوى الجزء العلوي من السرير كاملاً من ناحية الرأس والصدر بمقدار 10 إلى 20 سنتيمتراً باستخدام قطع خشبية تحت قوائم السرير، أو استخدام وسادة إسفنجية مائلة تدعم الجسم من الخصر للأعلى.

الابتعاد عن محفزات الحموضة الشائعة

​بعض الأطعمة والمشروبات ترخي العضلة العاصرة للمريء بشكل مباشر أو تزيد من حموضة المعدة، ويجب الحد منها قدر الإمكان، وتشمل:

​المشروبات الغازية والقهوة بسبب الكافيين

​الشوكولاتة والنعناع لأنها ترخي الصمام الفاصل.

​الأطعمة الدهنية والمقلية التي تبطئ إفراغ المعدة.

​الحمضيات كالبرتقال والليمون ومنتجات الطماطم والصلصات الحارة.

الإقلاع عن التدخين

​النيكوتين الموجود في السجائر ومنتجات التبغ يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء بشكل مستمر، مما يفتح الباب أمام نوبات الارتداد الحمضي المتكررة.