فاتن عبد المعبود تكشف مفاجأة في سوق الذهب.. عيار 21 يخسر 185 جنيها دفعة واحدة

سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن MTI، الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب في مصر، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 185 جنيها، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت فاتن عبد المعبود، خلال فقرة «مالنا ومالهم» مع زميلها عمر علاء، أن الذهب يحظى باهتمام شريحة واسعة من المصريين، سواء للراغبين في شرائه بغرض الزينة، أو الباحثين عن فرصة استثمارية، أو الذين يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأكدت أن سوق الذهب يشهد تقلبات حادة بين الارتفاعات السريعة والانخفاضات المفاجئة، وهو ما يجعل قرارات الشراء والبيع أكثر صعوبة، خاصة في ظل ارتباط الأسعار المحلية بعدة عوامل، لا تقتصر على حركة البورصات العالمية فقط.

وأشارت إلى أن سعر الذهب في مصر يتأثر أيضا بتحركات سعر الدولار، وحجم المعروض ومستويات الطلب داخل السوق المحلية، ما يجعل متابعة هذه المتغيرات ضرورية لفهم اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وتناولت الفقرة تفاصيل الانخفاض الأخير وأبرز العوامل المؤثرة في سوق المعدن الأصفر، في ظل تساؤلات المواطنين حول التوقيت المناسب للشراء أو البيع، مع استمرار حالة الترقب لتحركات الذهب.