حماية المستهلك: حق استبدال واسترجاع المنتج مكفول للمواطن خلال 14 يوما وفقا للقانون

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن حق استبدال واسترجاع المنتج مكفول للمواطن خلال 14 يوما وفقا للقانون .

وقال إسلام الجزار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك ضوابط وضعها جهاز حماية المستهلك لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء ".



وتابع إسلام الجزار :" لا استثناء في حق استبدال واسترجاع المنتج سواء في موسم تخفيض أو غيره ".



وأكمل إسلام الجزار :" المواطن له الحق في استبدال واسترجاع المنتج خلال 30 يوما في حال وجود عيب من عيوب الصناعة في المنتج ".



ولفت إسلام الجزار :" تحميل سلعة على سلعة أخرى في حالة العروض او العروض الوهمية أمور مخالفة للقانون ".