حماية المستهلك: عقوبة الإعلانات المضللة عن التخفيضات تصل لـ 2 مليون جنيه

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستعد مبكرا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء وتم الغعلان عن ضوابط للمشاركة في هذا الموسم .



وقال إسلام الجزار في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، :" فعلنا غرفة عمليات مركزية في الجهاز لمتابعة العروض والتخفيضات ".

وتابع إسلام الجزار :" أكدنا ضرورة الإعلان بشفافية عن الأسعار قبل وبعد التخفيض واستمرار حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع ".

وأكمل إسلام الجزار :" قانون حماية المستهلك يكفل للمواطن الاستبدال والاسترجاع للمنتج طوال العام "، مضيفا:" من حق المواطن يرجع ويستبدل المنتج حتى في فترة التخفيضات ".



ولفت إسلام الجزار :" بمجرد إبلاغ المواطن للجهاز برغبته في استبدال أو إرجاع سلعة يستم حساب وقت شراء السلعة وحق المواطن مكفول ".

وتابع إسلام الجزار :" في شهر أكتوبر تم شن 708 حملة على مستوى الجمهورية تم ضبط 1726 مخالفة منها 1100 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار ورصدنا تخفيضات وهمية وإعلانات مضللة ".



وأكمل إسلام الجزار:" عقوبة الإعلانات المضللة عن التخفيضات تصل لـ 2 مليون جنيه ".