حماية المستهلك يضبط 230 طنًا من السلع ويحرر 1726 مخالفة خلال أكتوبر

في إطار متابعة الأداء الرقابي وتقييم نتائج جهود ضبط الأسواق، تلقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا حول حصاد جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر ، وقد استعرض أبرز نتائج الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأهم القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، في إطار إنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك، والتصدي للممارسات المخالفة، وتعزيز الانضباط بالأسواق.

وأكد رئيس الجهاز أن استمرار التحركات الرقابية الموسعة وتعزيز التواجد الميداني، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة أسعار السلع، مُشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة، ورفع كفاءة وجاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل بكل حسم مع الممارسات التي تمس حقوق المواطنين أو تُخل بقواعد التداول والمنافسة العادلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز حماية المستهلكين، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح السجيني أن حصاد أكتوبر يعكس تكاملًا بين التحرك الرقابي الميداني، وسُرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتفعيل الأدوات القانونية والتنفيذية للجهاز، بما يستهدف إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات من مصادرها، وعدم السماح بامتداد آثارها إلى المستهلكين، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفات لا يقتصر على ضبطها، وإنما يمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة إنفاذها.

وعلى صعيد الأنشطة والتوجهات الرقابية، شهد شهر أكتوبر عددًا من التحركات المهمة، في مقدمتها عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مطلع أكتوبر الماضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز ورؤساء الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتقييم الأداء الرقابي، مُوجهًا برفع درجات الجاهزية، وتعزيز الرصد الاستباقي، وتسريع حسم شكاوى المواطنين وإنفاذ حقوقهم.

وفي إطار الاستعدادات الرقابية لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، وجّه بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية لتشمل مختلف الأسواق والمتاجر على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن متابعة العروض والتخفيضات المعلنة بمختلف قنوات البيع، والتحقق من جديتها ومصداقيتها، ورصد أي ممارسات تضليلية أو تخفيضات وهمية والتعامل الفوري معها وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك، كما وجّه بتفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة الموسم بصورة مُستمرة، وتلقي البلاغات ورصد المخالفات والتعامل معها على مدار الساعة.

كما شارك رئيس الجهاز، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن منتدى مصر 2026، مستعرضًا تطور منظومة حماية المستهلك منذ عام 2014، وما حققته من نتائج في خفض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 8 أيام، إلى جانب جهود تطوير آليات الرصد والرقابة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شفافية الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بنتائج الحملات الرقابية، واصل الجهاز تنفيذ حملاته الموسعة بمختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط مخزن بالجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، والتحفظ على نحو 2000 قطعة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، كما تمكنت الحملات بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة، إلى جانب ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، والتحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي.

وشملت الحملات كذلك ضبط منشأة بالقليوبية لتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، والتحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام، فضلًا عن ضبط منشأتين غير مرخصتين بالغربية لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 طن، في إطار التصدي الحاسم لمختلف صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، وحماية صحة المواطنين وحقوقهم.

وأسفرت الحملات الرقابية الموسعة خلال أكتوبر عن تنفيذ نحو 708 حملات رقابية بمختلف محافظات الجمهورية، والمرور والتفتيش على 7,375 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 1,726 مخالفة متنوعة، من بينها 1,097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بما يعكس استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التي تُخل بحقوق المستهلكين.

وفيما يتعلق بأبرز المضبوطات، تمكنت الحملات من ضبط نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب 550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر فضلًا عن ضبط نحو 83,660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة،ونحو 19.100 طن أعلاف غير صالح للإستخدام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أوضح ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع بمختلف حلقات التداول، بدءًا من الموردين وحتى منافذ البيع النهائية، بما يتيح تتبع مسارات التغيرات السعرية وتحليل أسبابها، مؤكدًا أن أي مؤشرات على زيادات غير مبررة أو اضطرابات سعرية تخضع للفحص والتحليل، للتحقق من مدى استنادها إلى متغيرات السوق الفعلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب أو استغلال.

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده في استقبال وفحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بمختلف القطاعات، حيث تلقت المنظومة خلال شهر أكتوبر 16,415 شكوى من خلال قنوات التواصل المختلفة، شملت تطبيق الهاتف المحمول، والخط الساخن (19588)، وخدمة الواتساب، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والخدمات، والإعلانات المضللة، وغيرها من الملفات التي تتطلب التحري أو الفحص الفني، كما تلقى الجهاز 74 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما سجل الخط الساخن نحو 33 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والرد على استفسارات المواطنين.

وفي إطار تعزيز آليات إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المنعقدة في أكتوبر، 33 قرارًا بإلزام عدد من الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي مبالغ مالية تُقدر بنحو مليوني جنيه، كما قرر المجلس إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 35 شكوى، في خطوة تعكس الحسم في مواجهة الشركات غير الملتزمة بإنفاذ حقوق المستهلكين، ووافق المجلس كذلك على 10 طلبات تصالح مُقدمة من الشركات، عقب التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرارات المجلس تمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذها، بما يضمن جدية التعامل مع شكاوى المواطنين، وعدم ترك حقوقهم عُرضة للمماطلة أو التسويف.

وفي إطار تعزيز الدور التوعوي للجهاز، واصل الجهاز خلال شهر أكتوبر تعزيز جهوده التوعوية عبر منصاته الرسمية، لنشر ثقافة الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية، وتعريف المواطنين بآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم، وبالتزامن مع موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، ركّزت الرسائل التوعوية على تعزيز ثقافة الشراء الآمن، وحث المواطنين على التعامل مع المنصات والمتاجر الموثوقة، والتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار قبل الشراء، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة، بما يعزز قدرة المستهلك على حماية حقوقه واتخاذ قرارات شرائية واعية.