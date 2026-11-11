رفع 640 طن مخلفات وتراكمات من مراكز ومدن محافظة الغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن رفع 80 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز كفر الزيات، و60 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومركزي زفتى وبسيون، و55 طنًا بحي أول طنطا.

رفع تلال واكوام القمامة

كما تضمنت الأعمال رفع 50 طنًا بمركز قطور، و40 طنًا بكل من مركز المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى ومركزي سمنود والسنطة، و35 طنًا بمركز طنطا، بإجمالي 640 طنًا من المخلفات والتراكمات.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.