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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرازيل تستعرض مبادراتها وحلولها المناخية في 115 فعالية بـ"كوب-31"

البرازيل تستعرض مبادراتها وحلولها المناخية في 115 فعالية بـ"كوب-31"
البرازيل تستعرض مبادراتها وحلولها المناخية في 115 فعالية بـ"كوب-31"
أ ش أ

تستعرض البرازيل تجاربها وسياساتها وحلولها لمواجهة تغير المناخ خلال مشاركتها في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31"، المقام حاليًا بمدينة أنطاليا التركية.

وخصصت البرازيل جناحًا لعرض مجموعة واسعة من المبادرات والتجارب الوطنية والدولية، في إطار برنامج رسمي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي البرازيلية بالتعاون مع رئاسة "COP30" والوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار.. ويهدف الجناح البرازيلي إلى إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بشأن السياسات العامة والحلول العملية لمواجهة تغير المناخ، إلى جانب عرض مبادرات تتصل بالتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

ويتضمن برنامج الجناح سلسلة من الفعاليات والنقاشات التي تتناول عددًا من القضايا المناخية الرئيسية، من بينها التكيف مع آثار تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

كما يسلط البرنامج الضوء على دور المجتمعات المحلية والشعوب التقليدية في العمل المناخي، وعلى المبادرات المرتبطة بحماية النظم البيئية والخدمات التي تقدمها الطبيعة، فضلًا عن التجارب المتعلقة بالدفع نحو تحقيق العدالة المناخية.

وتشمل الفعاليات أيضًا مناقشات بشأن دور الزراعة في بناء نظم غذائية أكثر استدامة، ودعم التحول العادل، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف مستويات الحكومة والسلطات المحلية لتنفيذ سياسات التكيف مع تغير المناخ.

ومن بين الموضوعات التي يركز عليها البرنامج البرازيلي تطوير أدوات وبرامج لزيادة مرونة المدن والمجتمعات، وتعزيز التعليم البيئي، وتوسيع نطاق المبادرات التي تجمع بين العمل المناخي وحماية الموارد الطبيعية.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تسعى البرازيل أيضًا إلى البناء على مخرجات رئاستها لمؤتمر "COP30"، من خلال الدفع باتجاه الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ العملي، وتعزيز التعاون الدولي لتطبيق الحلول المناخية على أرض الواقع.

وتأتي مشاركة البرازيل في "COP31" في وقت تواصل فيه رئاسة المؤتمر السابق طرح مبادرات وخطط عمل دولية تتعلق بالتحول في قطاع الطاقة ومواجهة إزالة الغابات، مع تنظيم جلسات مخصصة في الجناح البرازيلي لمناقشة سبل تحويل هذه المبادرات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

ويستمر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-31" في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ.

مواجهة تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة تغير المناخ COP31 مدينة أنطاليا التركية

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