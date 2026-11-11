وزير الدفاع الياباني يعلن دعمه الكامل لـ "تاكايتشي" ويستبعد منافستها على زعامة الحزب الحاكم

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أنه لا يعتزم خوض انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم المقررة في خريف العام المقبل، مؤكدًا دعمه الكامل لرئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الحالية ساناي تاكايتشي، حال ترشحها لولاية جديدة.

وقال كويزومي، خلال مشاركته في برنامج عبر الإنترنت،اليوم الأربعاء، إنه سيقدم كامل دعمه لتاكايتشي إذا قررت خوض الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرارها في قيادة الحزب والحكومة يصب في مصلحة ضمان استمرارية السياسات الخارجية والأمنية لليابان.

ومن المرجح أن يشكل إعلان وزير الدفاع الياباني المبكر عدم خوض المنافسة دعمًا إضافيًا لفرص تاكايتشي في الفوز بولاية جديدة على رأس الحزب، لاسيما أنه سبق أن نافسها في انتخابات القيادة عام 2025، لكنه خسر أمامها في جولة الإعادة.

واستعاد كويزومي، خلال البرنامج، نتائج انتخابات مجلس النواب التي أجريت في فبراير الماضي، قائلًا إن الناخبين اختاروا الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة تاكايتشي، وإن الفوز الذي حققه الحزب لم يكن متقاربًا، بل مثل انتصارًا تاريخيًا كاسحًا.

وأضاف أن الحزب حصل على هذا المستوى من التأييد الشعبي، ولذلك فإن دعمه الكامل لرئيسة الوزراء أمر بديهي، مؤكدًا عزمه مساندتها بكل ما لديه من قوة.

وفيما يتعلق بالملفات الأمنية، أوضح كويزومي أنه يركز حاليًا على مسؤولياته وزيرا للدفاع، ولا يفكر على الإطلاق في الاستحقاقات السياسية المقررة العام المقبل، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده للاضطلاع بالمهام التي أوكلتها إليه رئيسة الوزراء.

وأشار إلى أن أولويته الراهنة تتمثل في استكمال العمل على مراجعة الوثائق الأمنية اليابانية الرئيسية الثلاث، والمقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الجاري، في إطار توجه الحكومة لتحديث استراتيجيتها الدفاعية بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية الإقليمية والدولية.

ويأتي موقف كويزومي في وقت تسعى فيه حكومة تاكايتشي إلى تعزيز توجهاتها في السياسة الخارجية والأمنية، وسط تحديات متزايدة في منطقة شرق آسيا، وهو ما يجعل استمرارية القيادة والسياسات الدفاعية أحد الملفات المهمة المطروحة على أجندة الحزب الحاكم.